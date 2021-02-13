Минай та Львів провели насичену зимову паузу, вдавшись до масштабного оновлення складу – закарпатці розпрощалися із сімома виконавцями й набрали сім нових, а львів'яни влаштували аналогічний "розмін" вісім на вісім. Головним новачком, звісно ж, став Мілевський, який приїхав витягувати ужгородців з одинадцятої позиції в таблиці. На зборах він не забивав, тож у матчі проти "містян" легендарний нападник міг провести дебютний гол в Ужгороді. Звісно ж, Артем розпочав поєдинок у старті.

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Втім, до перерви Мілевський залишився не надто ефективним у завершальній фазі, але в його активі було дві передачі під удар (одну з них Міля провів п'яткою) та ще одна хороша скидка без пострілу.

У першій половині першого тайму на чудернацько розмальованому полі домінував Львів: вже на 3-й хвилині Альваро вирвався віч-на-віч з Каніболоцьким, а на 13-й бразилець повторив свій вихід – в першому випадку Антон врятував Минай, але в другому нападник пробив повз голкіпера в ближній кут. 0:1! "Містяни" вирвались уперед. Ще за п'ять хвилин після взяття воріт Брікнер міг повторити свій знаменитий шедевр часів виступів за Олімпік, бахнувши з лету з дальньої дистанції – м'яч пройшов поруч з лівою дев'яткою!

Минай перехопив ініціативу ближче до середини першого тайму, ледь не відігравшись на 22-й хвилині – це Книш пробив низом з лінії півкола перед штрафним. Гостей врятувала стійка. На 30-й хвилині зі стандарту під поперечину стріляв Нурієв, але Костик діяв уважно. На 36-й "лиси" ледь не забили з кутового, подачу з якого Карась зрізав у поперечину. До цього часу підопічні Василя Кобіна володіли м'ячем 68% ігрового часу.

На 45-й хвилині Минай запоров чергову нагоду відігратись: Мілевський змістився з флангу й викотив передачу під удар Книшу, однак удар у Данила не вийшов. Покарання за марнотратство прилетіло у компенсований час, коли Ренан вдруге за матч матч вивів Альваро сам на сам з Каніболоцьким – бразилець знову був безжальним до Антона. Відпочивати команди відправились з рахунком 0:2 на користь Львова. Здавалося, що це перемога.

Втім, Минай не здався. Василь Кобін у перерві зняв з гри Шпака та Петрусенка, кинувши у бій Хахльова та Шиндера. Вже за хвилину після початку другого тайму цей хід спрацював: Кожанов з лівого флангу закинув м'яч у штрафний, захисники не змогли вибити подачу, а Шиндер замкнув кволим ударом у падінні – втім, Антону вдалося спіймати Костика на протиході. 1:2! Львів одразу ж відповів дальнім пострілом Шини, але Каніболоцький не мав з ним проблем.

Минаю вдалося притиснути Львів, а Мілевський продовжував роздавати паси п'ятками. На жаль, у завершальній фазі закарпатці виглядали занадто хаотично, дозволяючи "містянам" впевнено стримувати тиск господарів. Василю Кобіну на 60-й хвилині довелося знімати з гри Мілевського, замість якого вийшов Угечукву – Віталій Шумський, своєю чергою, замість Брікнера, Ренана та Ернеста випустив Довгого, Нича та Чір'яка.

В останні півгодини Львів відверто відбивався, однак Минаю не вдавалося конвертувати своє володіння у велику кількість моментів. На 63-й хвилині Нурієв метрів з 11-ти запустив м'яч у небо, на 67-й Шиндер з лінії штрафного стріляв у ближній кут (Костик спіймав сферу), а на 81-й Карась пробив головою в ближню дев'ятку метрів з шести (Костик знову врятував) – ось усе, що вдалося створити закарпатській команді. Зрештою, врятуватись Минаю не вдалося. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу "містян".

Таким чином, Львів перервав 4-матчеву безвиграшну серію, набравши 12 очок та піднявшись аж на десяту позицію в турнірній таблиці. Минай, маючи в активі 10 залікових балів, тепер дванадцятий.

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