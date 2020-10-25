Як відомо, Львів після вчорашньої поразки від СК Дніпро-1 у матчі 7-го туру УПЛ залишився без головного тренера – про свою відставку на післяматчевій прес-конференції заявив Георгій Цецадзе. Сьогодні, керівництво клубу оголосило про розірвання відносин з уже колишнім коучем.

Львів офіційно підтвердив відставку Цецадзе

Разом з Цецадзе львівський клуб покинув ще один грузинський фахівець – Теймураз Лордкіпанідзе, який відповідав за фізичну підготовку, повідомляє видання Meta Ratings. Поки що тренувальним процесом команди керуватимуть один з асистентів Цецадзе – Віталій Шумський і тренер воротарів Вадим Деонас.

Вже завтра, 26 жовтня, футболісти Львова розпочнуть підготовку до чергового календарного поєдинку. З новим наставником у клубі планують визначитись до 28 жовтня.

Нагадаємо, у наступному турі чемпіонату України Львів прийматиме одного з лідерів першості – полтавську Ворсклу.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів