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Львів вів переговори з Грозним, – ТаТоТаке

11:08 150 Читать на русском
Львів вів переговори з Грозним, – ТаТоТаке
В'ячеслав Грозний / соцмережі

Львів після звільнення Юрія Бакалова вів переговори з В'ячеславом Грозним.

Львів хотів запросити В'ячеслава Грозного на посаду головного тренера. Як повідомив журналіст шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський, представники клубу дзвонили фахівцю та пропонували очолити команду.

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Проте, Грозному не сподобались умови, за яких він мав би прийняти Львів. Йому пропонували контракт до кінця сезону, і потім могла виникнути можливість продовження.

Львів наразі перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Львів Львів
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