Абнер Ренан перейшов у португальський Жил Вісенте на правах оренди, інформує офіційний сайт львів'ян.

Львів відпустив Альваро у Кешлу – за азербайджанський клуб виступає екс-гравець Карпат

Угода 23-річного бразильця розрахована на один сезон та включає в себе опцію подальшого викупу.

Зазначимо, у минулому сезоні Абнер Ренан зіграв 29 матчів за Львів у всіх турнірах, встиг відзначитись вісьмома голами та двома асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

"Шахтар? Давайте обіграємо багатеньких": 14 років тому загинув Євген Кучеревський