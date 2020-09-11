Львів відпустив свого лідера у Жил Вісенте
08:28 - Читать на русском
Нападник львівського клубу поповнив склад середняка Португалії.
Абнер Ренан перейшов у португальський Жил Вісенте на правах оренди, інформує офіційний сайт львів'ян.
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Угода 23-річного бразильця розрахована на один сезон та включає в себе опцію подальшого викупу.
Зазначимо, у минулому сезоні Абнер Ренан зіграв 29 матчів за Львів у всіх турнірах, встиг відзначитись вісьмома голами та двома асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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