Два нападники львівського клубу завершили свої виступи у чемпіонаті України.

Альваро Тавареш та Ернест Антві змінили клубну прописку, повідомляє прес-служба ФК Львів.

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Бразилець перебрався у грузинський клуб Діла, оренда розрахована на один календарний рік. Ганець приєднався до СК Наджран із Саудівської Аравії, його оренда буде чинною лише до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, у поточному сезоні Альваро провів за "синьо-золотих" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. В активі Ернеста 17 поєдинків, 2 голи та 2 асисти.

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