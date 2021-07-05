Ще один представник "містян" спробує свої сили у чемпіонаті Азербайджану.

Півзахисник Львова Сантос Дамацена Велвес став гравцем Зіри, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

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20-річний бразилець виступатиме за новий клуб на правах оренди. Азербайджанці матимуть першочергове право викупу гравця. Повідомляється, що контракт підписаний за системою 1+3 – трирічна угода почне діяти у разі повноцінного трансферу.

Нагадаємо, Велвес перейшов у Львів у липні 2019 року, підписавши з "містянами" контракт на 5 років. Минулого сезону провів в УПЛ 3 матчі.

До слова, це вже другий перехід представника Львова у Зіру за останні півроку – взимку до азербайджанської команди перебрався бразильський форвард Філіпе Пахтманн.

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