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Львів ще не підписав контракт з Луїсом Велозу

11:39 232 Читать на русском
Львів ще не підписав контракт з Луїсом Велозу
Луїс Велозу / фото із соцмереж

Прес-служба Львова спростувала інформацію, що клуб підписав бразильського новачка Луїса Велозу.

Вчора повідомлялося, що контракт з бразильцем уже підписаний. Однак з гравцем є тільки попередня домовленість.

Велозу приїде на збір львів'ян, за підсумками якого буде ухвалено рішення, чи варто з ним підписувати угоду, повідомляє UA-Футбол.

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До слова, попереднім клубом гравця був ФК Токіо, де він практично не грав у першій команді. У команді U-23 він зіграв 43 матчі і забив 8 голів. У 21-річного футболіста завершився контракт з японським клубом, і 1 січня цього року він отримав статус вільного агента.

Теги
Трансфери Луїс Велозу Луїс Велозу Львів Львів
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