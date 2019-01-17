Львів ще не підписав контракт з Луїсом Велозу

Прес-служба Львова спростувала інформацію, що клуб підписав бразильського новачка Луїса Велозу.

Вчора повідомлялося, що контракт з бразильцем уже підписаний. Однак з гравцем є тільки попередня домовленість.

Велозу приїде на збір львів'ян, за підсумками якого буде ухвалено рішення, чи варто з ним підписувати угоду, повідомляє UA-Футбол.

На перегляді в Динамо перебуває нападник ФК Львів Міщук

До слова, попереднім клубом гравця був ФК Токіо, де він практично не грав у першій команді. У команді U-23 він зіграв 43 матчі і забив 8 голів. У 21-річного футболіста завершився контракт з японським клубом, і 1 січня цього року він отримав статус вільного агента.