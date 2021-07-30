Львів – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу
21:34 - Читать на русском
Львів поступився Шахтарю у 2 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Шахтар.
Лассіна Траоре 73’
Дентінью 85’
Педрінью 90+5’
73’ Лассіна Траоре
85’ Дентінью
90+5’ Педрінью
Господарі витримали не надто потужний натиск Шахтаря у першому таймі. Найбільше запам'ятався удар Траоре головою – м'яч з рикошетом від землі перелетів поперечину.
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По перерві "гірники" додали обертів, і на 73 хвилині оборона Львова таки тріснула. Траоре знову залишився без належної опіки і вже не пробачив суперника. До фінального свистка підопічні Де Дзербі встигли оформити навіть розгром – постаралися Дентінью та Педрінью, для якого це перший гол у футболці Шахтаря.
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