Господарі витримали не надто потужний натиск Шахтаря у першому таймі. Найбільше запам'ятався удар Траоре головою – м'яч з рикошетом від землі перелетів поперечину.

Шахтар дотиснув Львів замінами Де Дзербі – новачки знову забивають, Марлос робить різницю, розгромна репетиція перед ЛЧ

По перерві "гірники" додали обертів, і на 73 хвилині оборона Львова таки тріснула. Траоре знову залишився без належної опіки і вже не пробачив суперника. До фінального свистка підопічні Де Дзербі встигли оформити навіть розгром – постаралися Дентінью та Педрінью, для якого це перший гол у футболці Шахтаря.