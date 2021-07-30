Шахтар зустрічається зі Львовом у другому турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і лінк на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Львів – Шахтар стартує о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Львів – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Шахтар розпочав чемпіонат з перемоги на Інгульцем, а Львів розписав нічию з Маріуполем. "Гірники" вже наступного тижня стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд

Львів: Костик – Бусько, Махмутовіч, Романчук, Якімець – Брікнер, Чір'як – Політило, Шина, Ернест – Нич.

Запасні: Ільющенков, Альваро, Крішинський, Хамелюк, Семенів, Зозуля, Ренан, Маруан.

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Антоніо – Тете, Алан Патрік, Соломон – Траоре.

Запасні: Пятов, Вітао, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Марлос, Мудрик, Педрінью, Дентінью.

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