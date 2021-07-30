Не встигли ми оком моргнути, як стартував вже 2-й тур УПЛ! Львів, як і тиждень тому, стартує раніше за всіх – "містяни" відкривали чемпіонат матчем проти Маріуполя, розписавши результативну нічию, а тепер у гості приїхав "старший брат" азовців. Остання зустріч цих колективів надовго запам'ятається "гірникам", адже львів'яни у Харкові перемогли Шахтар з рахунком 3:2. Та сенсація де-факто означала кінець чемпіонських перегонів для донеччан, тож сьогодні команда Роберто Де Дзербі не повинна шукати додаткову мотивацію.

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Дебют італійця в УПЛ виявився крутим, але сирим. Шахтар у Києві переміг Інгулець, задіявши усіх новачків і влаштувавши справжню феєрію в перші 15-20 хвилин – "помаранчево-чорні" готували атаки через велику кількість дрібних підготовчих комбінацій і працювали на шаленій швидкості, створюючи гострі моменти з перших секунд. В очі впадала активність фулбеків – особливо помітним був Додо, якого можна було побачити і на місці форварда, і біля опорників. "Гірники" у своєму білд-апі використовували позиційну ротацію на флангах та створювали ізоляції для вінгерів, а нападник Траоре діяв в якості "стовба" – хоча в ролі завершувача він також виглядав шикарно.

Шахтар грав потужно, але вже із середини першого тайму команда сповільнилась. Контроль м'яча поступово став стерильним, а позиційні атаки по перерві скотилися до банальної гри через дриблінг Соломона та скидок Траоре – хоча навіть у такому режимі донеччани двічі забили з офсайдів. Оборона ж як привозила, так і привозить – Інгулець отримав дві класні нагоди відзначитись завдяки помилкам Матвієнка, який регулярно провалювався при передачах з глибини й скануванні простору навколо себе. Не краще проявив себе і зірковий Марлон. Зрештою, вони дозволили петровцям забити гол після красивої комбінації.

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Роберто Де Дзербі у 1-му турі УПЛ влаштував яскраву демонстрацію можливостей свого ідеального Шахтаря, але до ідеалу йому ще дуже далеко – "гірники" лишень на початку свого шляху. Між тим, команді необхідно якомога швидше набирати форму й звикати до вимог нового тренера. Кваліфікація Ліги чемпіонів стартує вже за тиждень.

Львів виглядає прекрасним спаринг-партнером перед ЛЧ, але донеччани не мають права ставитись до сьогоднішнього суперника настільки зверхньо. Вони ще занадто сирі (навіть Інгулець зумів нав'язати "гірникам" боротьбу за нічию), а команда Анатолія Безсмертного за міжсезоння не стала слабшою – принаймні в кадровому плані. Футбол львів'ян кардинальних змін також не зазнав – у поєдинку проти Маріуполя "містяни" все так же круто контратакували, створюючи значну кількість моментів. Так, азовцям теж давали грати, але загалом Львів виглядав активніше. І це після спалаху коронавірусу в клубі!

Великим мінусом у грі Львова стала залежність від дій Ернеста, якому вдавалося розривати правий фланг оборони Маріуполя. Саме через нього пройшла більша кількість створених моментів – втім, в середині другого тайму гості закрили ганського вінгера. Після цього зникла і гострота з боку "містян", а підопічні Остапа Маркевича навіть перехопили ініціативу. Заміни Анатолія Безсмертного кардинально перегорнути поєдинок теж не змогли.

То був лишень перший матч, тож робити далекоглядні висновки по футболу Львова зарано. Цей колектив здатний створити проблеми обороні Шахтаря. Хоча фаворит пари сьогодні очевидний.

Кадрова ситуація

Особливих проблем у складі обох команд немає. Львів'яни пережили спалах коронавірусу, внаслідок якого в 1-му турі не вдалося задіяти Ільющенкова, Довгого, Ренана, Грисьо, Альваро та Хамелюка, але і без них старт "містян" виглядав доволі сильно. Зараз всі здорові, але залишаються питання щодо фізичної форми.

У Шахтаря єдиною проблемою (окрім травми Мораєса) є форма Судакова – Георгій тренувався за індивідуальною програмою. Втім, навряд чи він вийде у старті. Сьогодні очікується той же склад, що і на матч проти Інгульця, хоча можливі окремі перестановки. Зокрема, цікаво, чи довіриться тренерський штаб Ісмаїлі.

Орієнтовні склади на матч Львів – Шахтар

Львів: Костик – Бусько, Махмутовіч, Міхоубі, Якімець – Брікнер, Чір'як – Ременяк, Шина, Ернест – Ренан

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Майкон, Степаненко – Педрінью, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Львів здатний дати бій Шахтарю, але для цього необхідно витримати стартову навалу Шахтаря. В перші 20-30 хвилин "містянам" буде важко, але якщо команда переживе цей період без пропущених голів, то далі можна на щось сподіватись. Звісно, шанси навіть на нічию невеликі, але в березні взагалі ніхто не міг уявити перемогу львів'ян над "гірниками" з рахунком 3:2.

Один гол підопічні Анатолія Безсмертного точно здатні забити, адже оборона у донеччан крихка – втім, у нову сенсацію не віриться. Шахтар навіть у низькому темпі з банальними перепасовками розкатував Інгулець в блин, створивши купу моментів і двічі забивши з офсайду, а сьогодні команда Роберто Де Дзербі ще й перебуває у кращому фізичному тонусі. Крім того, "гірники" точно повинні були провести роботу над помилками після 1-го туру, та і загалом від них очікується прогрес від матчу до матчу.

З огляду на вищезазначені фактори, хочеться поставити на впевнену перемогу Шахтаря.

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