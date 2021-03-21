Проблеми Шахтаря стали головною темою весняної частини сезону в Україні. "Гірники" жахливо стартували, згорівши Агробізнесу в Кубку, безславно вилетівши з ЛЄ, програвши Зорі й розділивши очки з Колосом – перемоги ж над Рухом і Олімпіком не вразили спільноту. Тим паче, що донеччан переграли зі скандалом. Тиждень тому підопічні Луїша Каштру розізлилися, знищивши Десну (4:0), однак на цьому проблеми не завершились – Тайсона перед матчем проти Львова в УПЛ перевели у дубль. Даріо Срна заявив, що бразилець відмовився розминатися й виходити на заміну в поєдинку з Ромою.

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На цьому тлі Шахтарю необхідно здобувати якомога яскравіші перемоги на внутрішній арені. По-перше, аби знайти впевненість і реабілітуватись за фіаско на початку року, а по-друге – аби не відставати від Динамо. Кияни випереджають "гірників" на чотири очки, а до завершення сезону залишається всього вісім турів. Щонайгірше для донеччан, "біло-сині" йдуть по чемпіонату неймовірно рівно, тож права на осічку у підопічних Луїша Каштру немає.

Зустріч зі Львовом – ідеальна можливість для розкачки. "Містяни" йдуть на останній позиції в турнірній таблиці й мають за плечима три поспіль поразки із сумарним рахунком 1:10 (Зорі, Динамо та Колосу). Лідирувати вдається тільки за кількістю пропущених голів (37), а за забитими команда є лідером з кінця. За більшістю очікуваних показників цей колектив також перебуває на дні. Заміна Віталія Шумського на Анатолія Безсмертного миттєвого покращення не принесла. Львів, на жаль, є головним претендентом на виліт з УПЛ.

У матчі проти Шахтаря команда може сподіватися лишень на ротацію "гірників" та їхні проблеми з мотивацією. Крім того, у Львова була тижнева пауза, спричинена перенесенням поєдинку з Рухом – за цей час футболісти могли краще зрозуміти вимоги нового тренера й підготувати щось особливе в тактичному плані. Втім, це надія із розряду contra spem spero.

Кадрова ситуація

Травмовані: Степаненко, Корнієнко, Ісмаїлі, Малишев (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Відсутні з інших причин: Тайсон (переведений у дубль)

Орієнтовні склади на матч Львів – Шахтар

Львів: Костик – Ременяк, Міубі, Махмутовіч, Якимець – Сабіно, Брікнер – Альваро, Семенів, Шина – Нич

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Майкон – Тете, Марлос, Патрік, Коноплянка – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Не існує жодного ігрового інструменту, за допомогою якого б Львів міг зупинити вмотивований на перемогу Шахтар. Щоправда, те ж саме говорили про Агробізнес, але "містяни" зараз, вочевидь, навіть слабші за команду з Волочиська. Тим паче, що донеччани поступово виходять з ігрового ступору – потужну Десну просто розбомбили, та і з Ромою у Києві підопічні Луїша Каштру могли зачепитися хоча б за нічию.

Шахтар точно проведе невеличку ротацію й не форсуватиме події, але навіть за таких умов складно повірити у щось менше, ніж розгром Львова. На жаль, це – реальний розклад сил. "Містянам" необхідно набиратись досвіду й сил перед матчами проти собі подібних.

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