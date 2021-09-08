Товариський матч

Львів – Карпати Галич – 3:0

Голи: Нич, 34, Якімець, 51, Ернест, 83

Львів офіційно призначив Дулуба головним тренером

Представники Другої ліги володіли ініціативою на старті зустрічі, але Львів зумів змінити ситуацію та здобув переконливу перемогу. Цей матч став першим для Олега Дулуба, який на посаді головного тренера "містян" замінив Анатолія Безсмертного.

"Перед грою я казав хлопцям, що цей матч буде, немов репетиція перед грою з Вересом. Чому? Карпати Галич, по суті, команда зі Львова. Рівне також розташоване неподалік. Обидва поєдинки – дербі.

За той нетривалий час, поки я з командою, неможливо зробити якихось великих зрушень. Втім, конкретно на цю гру ми ставили завдання: подивитися усіх гравців або принаймні тих, які наразі є у нашому розпорядженні", – цитує Дулуба офіційний сайт Львова.

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