Львів продовжив контракт з Борзенком

Захисник Львова Сергій Борзенко залишиться у клубі ще на рік – до кінця сезону 2019/20.

Львів оголосив про продовження співпраці з капітаном команди Сергієм Борзенком. Нова угода 33-річного захисника розрахована на один сезон, інформує офіційний сайт "левів".

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"Керівництво клубу запропонувало мені продовжити співпрацю, і я з радістю прийняв цю пропозицію! Хочу й надалі грати за ПФК Львів, адже цей клуб став по-справжньому рідним для мене", – прокоментував Борзенко підписання нової угоди.

"Сергій Борзенко – капітан команди і ключовий гравець клубу. Футболіст з таким великим досвідом виступів на найвищому рівні має допомогти нам у вирішенні завдань на новий сезон. Радий, що Сергій прийняв пропозицію й надалі грати за ПФК Львів, – розповів клубній прес-службі генеральний директор львівського клубу Андрій Паньків.

Борзенко виступає за Львів з літа 2018 року. В сезоні 2018/19 провів 18 поєдинків в УПЛ та допоміг команді фінішувати на 6-й позиції в Прем'єр-лізі.

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