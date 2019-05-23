Львів призначив нового віце-президента

Леонід Бард став новим віце-президентом Львова.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Леоніда Барда на посаду віце-президента клубу.

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Бард з 2010 року по сьогоднішній день керує міжнародною громадською організацією – Асамблеєю Діаспор світу, яка об'єднує лідерів етнічних груп-діаспор з 19 країн.

Львів після 30 туру УПЛ вибув з боротьби за єврокубки і вже точно завершить сезон 2018/19 на 6 позиції.

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