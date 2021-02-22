Львівський клуб вийшов на фінішну пряму у виборі нового логотипу.

"Синьо-золоті леви" в матчі проти Колоса / Фото ФК Львів

З 16 грудня 2020-го триває конкурс на заміну нинішньої емблеми ФК Львів. Клуб нарешті представив четвірку фіналістів на своєму офіційному сайті.

Львів виніс на голосування 60 варіантів нової емблеми

Загалом конкурс складається з 3-х етапів. На першому кожен міг відправити свою візуалізацію майбутньої емблеми клубу. З-понад трьохсот робіт було обрано 62 найкращих і виставлено їх на загальне голосування в інтернеті.

Зараз наступив третій етап, коли керівництво клубу має обрати із чотирьох варіантів лише один. Переможця та призерів буде оголошено найближчим часом.

Зауважимо, після 15-ти турів Прем'єр-ліги Львів розташувався на 11 сходинці, маючи у своєму активі 12 залікових балів.

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