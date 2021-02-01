Хавбек Тавареш Альваро та форвард Абнер Ренан знову одягнуть футболки Львова, повідомляє офіційний сайт клубу. Бразильці повернулись у розташування команди, добре проявили себе на зборах, а тому Віталій Шумський вирішив залишити їх у колективі.

Минай та Львів оголосили про чергові підсилення

Першу частину сезону обоє проводили в орендах закордоном. Альваро виступав за азербайджанську Кешлу, де забив один м'яч в шести поєдинках. Ренан пробував себе у португальскому Жил Вісенте, де провів 12 поєдинків та відзначився одним голом.

До слова, Львів завершив першу частину сезону на 13 сходинці, а тому у другому колі боротиметься за виживання. Наразі команда проходить збори у Туреччині.

"Україна дала мені все": Цой нашого футболу – грав проти Маліновського, забив Гол року і не слухає групу "Кіно"