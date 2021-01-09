Хорватський захисник Макс Челіч та естонський півзахисник Мікель Айнсалу найближчим часом покинуть Львів, повідомляє програма "Футбол NEWS".

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Причини відходу легіонерів з команди не повідомляються.

Нагадаємо, обидва гравці приєднались до Львова влітку 2020 року. 24-річний хорват провів у складі "синьо-золотих" три поєдинки і забив один гол, в той час як 23-річний гравець збірної Естонії зіграв у футболці львів'ян 11 матчів, результативними діями не відзначався. Обидва футболісти прийшли у Львів вільними агентами. Transfermarkt оцінює Челіча у 100 тисяч євро, а Айнсалу – у 200 тисяч євро.

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