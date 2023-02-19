Воротар Іван Пономаренко більше не виступатиме за Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, 24-річний голкіпер приєднався до Львова у січні 2022 року. За цей час він провів у складі команди Олега Дулуба 4 матчі.

Нагадаємо, Пономаренко – вихованець юнацької академії Дніпра. Також виступав за Буковину, таджицький ЦСКА-Памір, а в 2019 році перебував у окупованому Росією Криму, де грав за команди Кримтеплиця та Уютне. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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