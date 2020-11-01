Львів попрощався з черговим ветераном
09:20 - Читать на русском
Досвідчений воротар Сергій Літовченко несподівано покинув табір аутсайдера вітчизняної Прем'єр-ліги.
33-річний кіпер покинув Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Літовченко та "містяни" розірвали контракт за обопільною згодою. Ветеран приєднався до галицького клубу щойно в серпні. Раніше Львів попрощався з капітаном команди Сергієм Борзенком і звільнив з посади головного тренера грузинського фахівця Георгія Цецадзе.
До слова, в нинішньому сезоні Сергій Літовченко встиг зіграти 2 матчі в Прем'єр-лізі, в яких пропустив 8 м'ячів.
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