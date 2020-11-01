33-річний кіпер покинув Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Літовченко та "містяни" розірвали контракт за обопільною згодою. Ветеран приєднався до галицького клубу щойно в серпні. Раніше Львів попрощався з капітаном команди Сергієм Борзенком і звільнив з посади головного тренера грузинського фахівця Георгія Цецадзе.

До слова, в нинішньому сезоні Сергій Літовченко встиг зіграти 2 матчі в Прем'єр-лізі, в яких пропустив 8 м'ячів.

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