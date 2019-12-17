Львів покинули одразу чотири гравці

Гравці ПФК Львів Руслан Зубков, Микола Квасний, Леонардо та Вісенте отримали статус вільних агентів.

ПФК Львів покинули захисники Руслан Зубков та Микола Квасний, а також бразильські легіонери Леонардо та Вісенте, інформує офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що керівництво та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін. Додамо, що лише Зубков та Квасний регулярно виходили в основному складі команди.

До слова, ПФК Львів посідає десяте місце в УПЛ, маючи 15 очок в активі. Наступний матч "містяни" проведуть проти Олімпіка. Попередня дата поєдинку – 22 грудня.

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