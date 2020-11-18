Колишній нападник львівських Карпат і низки інших клубів Юрій Захарків став гравцем ФК Львів.

"Містяни" підсилили атакувальну лінію 24-річним форвардом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Львів не зміг домовитись з іменитим тренером – колись він вже працював у місті Лева

Захарків уклав із львів'янами контракт на 3 роки. До столиці Галичини нападник повернувся у статусі вільного агента. Останнім клубом у біографії Захарківа була латвійська Єглава (16 матчів, 5 голів). У новій команді форвард виступатиме під 45-м номером.

До слова, Юрій Захарків є вихованцем тернопільського футболу, а на професіональному рівні дебютував за Карпати в сезоні 2014/15. Також він виступав за СК Дніпро-1, Олімпік, литовський Атлантас, словацький Земплін і угорський Худжанд.

Динамо потрібен Назаренко: чому новачок Шевченка здатний підсилити команду Луческу