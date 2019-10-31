Львів підсилився екс-гравцем Чорноморця

Футбольний клуб Львів потроху зазнає змін – окрім нового тренера команду поповнив і новий гравець.

Професійний футбольний клуб Львів підсилився гравцем з досвідом виступів у Прем’єр-лізі Микитою Татарковим, повідомляє офіційний сайт клубу. 24-річний футболіст, що може закрити будь-яку позицію на фланзі, виступатиме за "містян" під номером 9.

Львів офіційно призначив нового тренера

Татарков є вихованцем запорізького Металурга. У своїй професіональній кар’єрі гравець виступав за Металург (2012–2015) та одеський Чорноморець (2016–2018). Останнім його клубом був солігорський Шахтар (Білорусь), за який Микита відіграв 16 матчів та забив один гол. В серпні гравець отримав статус вільного агента. Окрім того, на рахунку Татаркова 8 ігор за національні збірні команди України U-19 та U-20.

Нагадаємо, сьогодні тренерський місток львівської команди покинув Володимир Мазяр. Новим наставником "синьо-золотих" став асистент Мазяра Єгіше Мелікян.

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