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Львів підписав нападника Богунова

12:52 246 Читать на русском
Львів підписав нападника Богунова
Ярослав Богунов / ФК Львів

Форвард Ярослав Богунов став гравцем Львова.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з Ярославом Богуновим. Угода розрахована на 2 роки.

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З 2013 по 2018 роки українець виступав у чемпіонаті Білорусі. Він захищав кольори Белшини та Крумкачів. У 77 матчах за ці команди він забив 13 голів та віддав 12 асистів.

Богунов є універсалом, який може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиціях центрального та відтягнутого форварда.

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Теги
Трансфери Ярослав Богунов Ярослав Богунов Львів Львів Трансфери чемпіонату України
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