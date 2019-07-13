Львів підписав нападника Богунова

Форвард Ярослав Богунов став гравцем Львова.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з Ярославом Богуновим. Угода розрахована на 2 роки.

Львів підписав чергового бразильця

З 2013 по 2018 роки українець виступав у чемпіонаті Білорусі. Він захищав кольори Белшини та Крумкачів. У 77 матчах за ці команди він забив 13 голів та віддав 12 асистів.

Богунов є універсалом, який може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиціях центрального та відтягнутого форварда.