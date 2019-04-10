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Львів підписав футболісток з Бразилії

14:12 110 Читать на русском
Львів підписав футболісток з Бразилії
Львів підсилився футболістками

Жіноча команда Львова підсилилася чотирма новачками.

Львівський клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з чотирма футболістками.

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До складу команди Сергія Сапронова приєдналися півзахисник Анна Петрик, захисник Ольга Зезюкіна, а також дві гравчині атакувальної ланки з Бразилії – Тамара Сена і Лаїс Естевам. Новоспечені "синьо-золоті левиці" підписали угоду з львівським клубом терміном на один рік.

Останнім клубом 21-річної Петрик був чемпіон України – харківський Житулобуд-1. Також Анна є футболісткою національної жіночої збірної команди України. 21-річна Зезюкіна раніше виступала за чернігівські клуби Легенда-ШВСМ та Спартак.

19-річна Сена є випускницею бразильської футбольної академії Корінтіанс Тігрес, а 18-річна Лаїс Естевам – грала за бразильську Португезу і викликалася до лав молодіжної жіночої збірної команди Бразилії WU-19.

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Теги
Трансфери Жіночий футбол Львів Львів Трансфери чемпіонату України
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