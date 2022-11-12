Колишній захисник Карпат Сергій Сімінін продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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"Містяни" вже внесли 35-річного ветерана до своєї заявки на чемпіонат України. Умови та терміни угоди наразі не відомі. У команді Олега Дулуба Сергій виступатиме під номером 30.

Нагадаємо, Сімінін розпочав професіональну кар'єру в Зорі у 2006 році. Встиг пограти також за Волинь, Геліос, Ворсклу, Олександрію та Верес. Минулого сезону був одним із лідерів Карпат та допоміг "зелено-білим" вийти до Першої ліги. З липня 2022-го залишався без команди. Загалом в УПЛ провів 191 матч, у яких забив 3 голи і віддав 4 асисти.

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