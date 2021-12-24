Український півзахисник Богдан Мишенко підписав контракт зі Львовом, повідомляє Telegram-канал Arseniy Isaenya (білоруський інсайдер).

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Деталі угоди 26-річного футболіста з командою Олега Дулуба поки не повідомляються.

Нагадаємо, останнім клубом Мишенка був білоруський Гомель, який він покинув у статусі вільного агента. Українським вболівальникам хавбек відомий своїми виступами за Олександрію, Металург (Донецьк) та Десну. Окрім Гомеля встиг також пограти у молдовському Мілсамі, грузинському Динамо Тбілісі та білоруському Торпедо-БелАЗ.

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