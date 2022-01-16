Український форвард Владислав Бугай продовжить кар'єру у Львові, повідомляє прес-служба "містян".

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24-річний футболіст приєднався до команди Олега Дулуба у статусі вільного агента і підписав з "синьо-золотими" контракт терміном на 2 роки – до 31 грудня 2023 року. У новому колективі він виступатиме під номером 11.

Нагадаємо, Бугай – вихованець київського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у Шахтарі, виступаючи у чемпіонатах України U-19 i U-21 та Юнацькій лізі УЄФА. Також встиг пограти за Буковину, Маріуполь та Миколаїв. Останнім клубом Владислава був Чорноморець, в якому у 17 матчах поточного сезону він забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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