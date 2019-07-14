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Львів підписав чергового новачка

06:30 567 Читать на русском
Львів підписав чергового новачка
Микола Квасний / Фото ФК Львів

Львівська команда продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Цього разу склад "містян" поповнив захисник Микола Квасний, інформує офіційний сайт Львова.

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Оборонець підписав контракт терміном на два роки. У новій команді він виступатиме під номером 99. Попередні клуби 24-річного Квасного – Ворскла, Суми і Прикарпаття.

Цього літа шоста команда УПЛ вже встигла підписати форвардів Ярослава Богунова і Ренана Олівейру.

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Трансфери Микола Квасний Микола Квасний Львів Львів
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