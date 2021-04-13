Аргентинський півзахисник Лаутаро став гравцем Львова, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Львів'яни поки не залучатимуть 23-річного гравця до головної команди, до кінця нинішнього сезону легіонер захищатиме кольори молодіжки. Лаутаро приєднався до ФК Львів на правах вільного агента, раніше аргентинець виступав за Кільмес та Сантамарину.

Наразі Львів розташувався за крок від зони вильоту УПЛ, випереджаючи Минай лише за додатковими показниками.

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