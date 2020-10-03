База Карпат, яка розташована поблизу Львова у Брюховичах, перейшла у власність ПФК Львів, повідомляє Футбол News. За інформацією ЗМІ, на клубній базі вже активно проводиться ребрендинг.

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Сергій Болотніков, директор зі стратегічного розвитку Карпат, заявив, що клуб не зміг домовитись про продовження оренди бази з Петром Димінським, адже той вимагав високу суму. Тому приміщення було здане Львову в той день, коли "леви" звідти виїхали.

До слова, Львів продовжує залишатися на дні таблиці чемпіонату України. Вже сьогодні, 3 жовтня, на підопічних Георгія Цецадзе чекає львівське дербі проти Руха.

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