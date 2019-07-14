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Львів оголосив про трансфери двох захисників – серед них вихованець Динамо

14:45 937 Читать на русском
Львів оголосив про трансфери двох захисників – серед них вихованець Динамо
Антон Братков (праворуч) / фото: ФК Львів

ФК Львів продовжує підсилювати склад напередодні старту нового сезону.

Захисники Антон Братков та Руслан Зубков стали гравцями ФК Львів. Обидва виконавці підписали контракти за схемою 1+1, повідомляє прес-служба "левів".

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Антон Братков, який у Львові виступатиме під 22 номером, є вихованцем київського Динамо, виступав за Динамо-2, Десну, Зірку та Маккабі Петах-Тіква.

Руслан Зубков обрав 24-й номер. Останнім клубом 27-річного захисника був білоруський Неман, який він покинув ще в березні.

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Теги
Трансфери Антон Братков Антон Братков Руслан Зубков Руслан Зубков Львів Львів
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