Львів оголосив про підписання українського захисника Гончара

Український захисник Ігор Гончар офіційно став гравцем Львова.

ФК Львів підсилився українським захисником Ігорем Гончара, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що контракт з гравцем розрахований на 3 роки, а виступатиме Гончар під 21-м номером.

Раніше в Україні Гончар виступав за дубль Шахтаря, Буковину, Гірник-Спорт та Говерлу, а також виступав за словацьку Сеніцу.

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