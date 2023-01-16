"Містяни" продовжують комплектувати свою команду перед стартом другої частини сезону.

Захисник Олексій Дитятьєв продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих левів".

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Подробиці угоди і терміни контракту не повідомляється. За команду Олега Дулуба 34-річний оборонець виступатиме під номером 54.

Нагадаємо, Дитятьєв – вихованець херсонського футболу. Виступав за Енергію, Кримтеплицю, Буковину, донецький Олімпік, Ворсклу, Карпати, польські Краковію і Пущу. У складі Краковії Дитятьєв став володарем Кубка Польщі-2019/20 та Суперкубка Польщі-2020.

Останнім його клубом був казахський Аксу. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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