Львівський клуб нарешті може розпочати повноцінну підготовку до свого першого матчу УПЛ у новому сезоні.

7 вересня гравці Львова здали тести на наявність коронавірусу і вперше за тривалий час усі отримали негативний результат, повідомляє офіційний сайт клубу.

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З табору львів'ян відправили на перевірку 55 тестів, включно з дублюючим складом. Таким чином, команда у повному складі готується до виїзного матчу з Колосом, який запланований на 12 вересня, початок о 17:00.

Нагадаємо, поєдинок першого туру УПЛ Львів – Минай не відбувся через спалах пандемії у таборі господарів.

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