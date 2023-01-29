Аутсайдер УПЛ розпочав підготовку до другої частини сезону за кордоном.

Напередодні Львів вирушив на навчально-тренувальні збори. Тренерський штаб "синьо-золотих левів" узяв до Туреччини 18 гравців, до яких уже на місці приєднаються потенційні новачки, повідомляє прес-служба клубу.

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Воротарі: Олександр Рибка, Ілля Ольховий, Володимир Шарун.

Захисники: Олексій Дитятьєв, Назарій Муравський, Роман Никитюк, Максим Сасовський, Артем Вовкун, гравець на перегляді.

Півзахисники: Максим Грисьо, Ахмед Алібеков, Артем Мильченко, Віталій Михайлів, Роман Михайлів, гравець на перегляді

Нападники: Артур Ременяк, Владислав Бугай, Адерінсола Есеола.

У Туреччині на першому зборі "містяни" зіграють чотири спаринги. Суперниками команди Олега Дулуба стануть: Железнічар Панчево (Сербія), Насаф (Узбекистан), Краковія (Польща) та Торпедо Кутаїсі (Грузія). До слова, за Краковія виступає український півзахисник Євген Коноплянка.

Нагадаємо, першу частину сезону Львів завершив на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 9 очок.

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