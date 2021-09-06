Львів офіційно призначив Дулуба головним тренером
19:24 - Читать на русском
Олег Дулуб очікувано підхопив Львів після відставки Анатолія Безсмертного.
"Містяни" на своєму офіційному сайті оголосили про призначення білоруського фахівця. Контракт підписаний за схемою 1+1.
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Львів залишився без головного тренера 25 серпня, коли посаду покинув Анатолій Безсмертний. Команда набрала всього 2 очки у 6 турах і розташувалася на передостанній сходинці УПЛ. Найближчим суперником "містян" стане новачок еліти – Верес (13 вересня).
Нагадаємо, останнім клубом 55-річного Дулуба були Крумкачи. В Україні він запам'ятався роботою на чолі Карпат і Чорноморця.
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