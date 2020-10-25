Як відомо, після домашньої поразки у матчі 7-го туру УПЛ від СК Дніпро-1 (1:3) наставник Львова Георгій Цецадзе на після матчевій прес-конференції оголосив про свою відставку.

Львів – СК Дніпро-1 – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 25 жовтня, керівництво "містян" на своєму сайті офіційно підтвердило завершення відносин з уже колишнім коучем.

Нагадаємо, Цецадзе очолив львівський клуб у червні 2020 року, однак протягом цього часу не здобув жодної перемоги із "синьо-золотими левами" — в пасиві наставника 9 поразок та лише 3 нічиї. Як наслідок, Львів з 1 балом посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку.

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