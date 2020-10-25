Львів офіційно підтвердив відставку Цецадзе
Керівництво львівського клубу попрощалось з грузинським наставником "синьо-золотих" Георгієм Цецадзе.
Як відомо, після домашньої поразки у матчі 7-го туру УПЛ від СК Дніпро-1 (1:3) наставник Львова Георгій Цецадзе на після матчевій прес-конференції оголосив про свою відставку.
Львів – СК Дніпро-1 – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Сьогодні, 25 жовтня, керівництво "містян" на своєму сайті офіційно підтвердило завершення відносин з уже колишнім коучем.
Нагадаємо, Цецадзе очолив львівський клуб у червні 2020 року, однак протягом цього часу не здобув жодної перемоги із "синьо-золотими левами" — в пасиві наставника 9 поразок та лише 3 нічиї. Як наслідок, Львів з 1 балом посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку.
СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів