Львів очолить екс-тренер збірної Грузії, – ТаТоТаке

На тренерському містку Львова знову працюватиме іноземний фахівець, а один з лідерів команди покине "містян".

Головним тренером Львова стане іноземець, повідомили журналісти програми "ТаТоТаке" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Мелікян офіційно покинув Львів

Вакантне місце наставника "містян" посяде Георгій Цецадзе. 45-річний спеціаліст працював майже з усіма юнацькими та молодіжною збірними Грузії, а його останній клуб – тбіліський Сабуртало.

Окрім того, основний голкіпер Львова Богдан Сарнавський з наступного сезону виступатиме за СК Дніпро-1.

Нагадаємо, вчора, 21 червня, Єгіше Мелікян, який тренував Львів з жовтня 2019 року, разом зі своїм тренерським штабом покинув "синьо-золотих" – угода між клубом та вірменським фахівцем завершилась і пролонговувати її не стали.

Львів’яни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 пункти.

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