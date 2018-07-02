Львів очолить бразилець, – ЗМІ

ЧС 2018 — 1 лип 1812
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Хорватія перемогла Данію в серії пенальті та вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018
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Іньєста завершив виступи за збірну ІспаніїЧС 2018 — 1 лип 1325
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Хорватія – Данія: команди повторили рекорд чемпіонатів світу, обмінявшись голами вже в дебюті поєдинкуЧС 2018 — 1 лип 388
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Хорватія – Данія: Йоргенсен забив найшвидший гол Мундіалю з червня 2014 рокуЧС 2018 — 1 лип 427
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ЧС-2018 Іспанія – Росія: провал "Тікі-таки", цирк Піке та 80-річне прокляття, у яке важко не повіритиЧС 2018 — 1 лип 9729
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