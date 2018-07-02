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Львів очолить бразилець, – ЗМІ

1 липня 23:55 525 Читать на русском
Львів очолить бразилець, – ЗМІ
Львів / ФК Львів

Новачок УПЛ Львів отримає бразильського тренера.

ФК Львів 2 липня отримає бразильського наставника, повідомляє Динамоманія. Ім'я фахівця наразі не розголошується.

Нагадаємо, новачок УПЛ припинив співпрацю з Андрієм Демченком. Серед кандидатів на посаду називали Володимира Мазяра.

Наразі команда готується до сезону 2018/2019. В останньому спарингу львів'яни зіграли внічию з польською Сандецією (1:1).

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