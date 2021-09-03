ФК Львів, схоже, вже визначився із новим головним тренером після відставки Анатолія Безсмертного.

Фаворитом на посаду наставник Львова був Ігор Климовський, проте тренер відмовився від пропозиції клубу.

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Через це львів'яни зробили ставку на Олега Дулуба та підпишуть з фахівцем контракт найближчим часом, повідомляє Футбол News. Окрім білоруса розглядались кандидатури Олександра Чижевський та Даріо Друді.

Дулуб має досвід роботи з українськими командами – свого часу він тренував Карпати і Чорноморець. Останнім місцем роботи білоруса були мінські Крумкачі, які він покинув наприкінці червня.

Нагадаємо, Львів залишився без наставника 25 серпня, коли посаду головного тренера покинув Анатолій Безсмертний.

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