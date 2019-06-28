Львів не зміг обіграти Ниву Т у контрольному матчі

У рамках підготовки до сезону Львів розійшовся нічиєю з тернопільською Нивою.

Товариські матчі

Нива Т – Львів – 0:0

Склад Львова: Бандура – Борзенко (к), Мартан, Приймак, Адамюк, Хімчак, Пернамбуко, Алваро, три гравці на перегляді

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Львів'яни захопили ініціативу з початку матчу і створили декілька моментів до перерви, однак так і не змогли пробити воротаря тернополян. У другому таймі гра трохи вирівнялась, але наприкінці Сарнавський врятував львів'ян від пропущеного голу і команди розійшлись безгольовою нічиєю.