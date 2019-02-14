Львів не зміг дограти спаринг через негоду

Львів не завершив контрольний матч проти білоруського Руха через негоду в Туреччині.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про незавершений спаринг проти брестського Руха.

Львів підтвердив переїзд на стадіон Україна

Причиною стала негода, через яку інші українські клуби переносили час початку контрольних матчів або місце проведення.

Поєдинок був перерваний за нічийного рахунку 0:0.