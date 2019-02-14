Львів не зміг дограти спаринг через негоду

Ліга Європи — 09:30 194
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Білоруський вояж Арсенала, Лаціо прийме Севілью: анонс топ-матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
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Реал на виїзді переміг Аякс: фантастичний матч амстердамців, чемпіонський характер "бланкос" та суперечливий арбітражЛіга чемпіонів — 03:10 4118
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Тоттенхем впевнено розгромив Борусію ДЛіга чемпіонів — 13 лют 2159
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Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матчЛіга Європи — 13 лют 1442
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Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 13 лют 5534
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