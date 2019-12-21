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Львів назвав суперників на першому зборі в Туреччині

14:07 143 Читать на русском
Львів назвав суперників на першому зборі в Туреччині
Львів / ФК Львів

Львів визначився з планами під час зимової паузи.

Футбольний клуб Львів запланував під час зимових зборів п’ять контрольних поєдинків, повідомляє офіційний сайт клубу. Навчально-тренувальний збір "містяни", традиційно для українських клубів у цій порі, проведуть у Туреччині.

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Наразі вдалось домовитись з двома спаринг-партнерами. Зокрема першим суперником "синьо-золотих" стане софійський Левскі, який наразі посідає другу сходинку у чемпіонаті Болгарії. Цей поєдинок відбудеться 3 лютого. А через шість днів, 9 лютого, ще одним суперником Львова стане клуб Мура, який у чемпіонаті Словенії йде п’ятим.

Імена решта суперників та дати товариських матчів будуть повідомлені згодом.

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Теги
Львів Львів Товариські матчі Левскі Левскі Мура Мура
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