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Львів назвав ім'я нового головного тренера

3 липня 22:48 1171 Читать на русском
Львів назвав ім'я нового головного тренера
Жилмар Тадеу да Сілва / ФК Львів

Фактичний новачок УПЛ – Львів – визначився з головним тренером. Ним, як і обіцяли керівники клубу, став бразильський фахівець.

Жилмар Тадеу да Сілва очолив Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.

47-річний фахівець підписав із "містянами" контракт за схемою 2+1. Попереднім місцем роботи Жилмара був Чао Пак Кей, який у сезоні 2017/18 виборов срібні медалі в першості Макао. Бразилець має досвід роботи в Україні – в 2010-2014 рр. він був виконувачем обов'язків тренера юнацької команди й асистента головного тренера запорізького Металурга.

До тренерського штабу Жилмара Тадеу да Сілва увійшли: асистент тренера Вільям Роша Батіста, тренер Юрій Панфілов та тренер воротарів Тарас Гребенюк. Також в якості граючого тренера штаб поповнив Сергій Борзенко.

Теги
Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Львів Львів
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