Львів може підписати Пенькова

Український голкіпер Герман Пеньков перебуває на оглядинах у львівському клубі.

Екс-голкіпер Олімпіка Герман Пеньков, який нещодавно покинув донецький клуб за обопільною згодою сторін і перебуває у пошуку нової команди, близький до того, аби продовжити свою кар’єру у Львові.

Мелікян назвав проблемні позиції Львова, над якими працюватимуть на трансферному ринку

Зокрема, "синьо-золоті" на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклали фото з тренування команди, на одному з яких разом з командою у клубній екіпіровці перебуває і 25-річний воротар. Підопічні Єгіше Мелікяна наразі тренуються у Львові на Погулянці, однак найближчим часом повинні вирушити на закордонний збір.

Нагадаємо, Пеньков – вихованець донецького футболу. Він вже має досвід виступів за львівські клуби: у сезоні 2018/19 він захищав честь львівських Карпат. Окрім того, Герман добре знайомий з теперішнім тренером Львова, під керівництвом якого виступав у кам’янській Сталі.

У своїй останній команді – Олімпіку – голкіпер перебував лише 5 місяців, приєднавшись до клубу у липні 2019 року. У поточному сезоні у футболці донецького клубу він виходив на поле чотири рази.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?