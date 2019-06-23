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Львів може підписати 18-річного бразильця Монтезелло

17:01 230 Читать на русском
Львів може підписати 18-річного бразильця Монтезелло
Леонардо Монтезелло (ліворуч) / Соцмережі

ФК Львів продовжує дотримуватись бразильського вектору розвитку.

Поповнити львівську команду може 18-річний бразильський опорний півзахисник Леонардо Монтезелло, повідомляє Footboom.

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Монтезелло виступає за словацький Локомотив з Кошіце, куди перейшов лише взимку поточного року з бразильського клубу Гуарульюс.

Кауе покинув Львів

Нагадаємо, раніше ФК Львів покинула низка бразильських футболістів: Бруно Да Сільва Аугусто, Лукас Тейлор, Муріло Кадіна та Кауе да Сілва.

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