"Ми багато працюємо над тактикою. Також важливі і фізичні кондиції. Пробуємо до кінця зрозуміти ідеї тренера. Будемо намагатися переносити їх на тренування, а потім і на матчі.

Де Дзербі: Не буду робити з Шахтаря Сассуоло

Звичайно, перемога у першому турі – важливий фактор. Будь-яка перемога додає впевненості. В принципі для нас нічого не змінилося. Для нас кожні три очки важливі.

У Львова багато легіонерів. До них наприкінці минулого сезону прийшов хороший тренер, який зібрав команду. Дійсно вивів їх на трохи інший рівень, який різниться з тим, який був по ходу сезону. В принципі команда може піднести сюрпризи, так що потрібно очікувати всього.

У нас кожен матч – як останній. На кожен матч потрібно налаштовуватися окремо, а на єврокубки будемо налаштовуватися вже після зіграної зустрічі", – сказав Конопля у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Львів прийме Шахтар вже найближчої п'ятниці, 30 липня, на Львів Арені. У першому турі УПЛ "гірники" перемогли Інгулець (2:1), а "містяни" розписали нічию з Маріуполем (1:1).

Шахтар переміг Інгулець: крутий і сирий дебют Де Дзербі в УПЛ, жахлива гра оборони "гірників", Траоре – топ-форвард