"Я поставив би команді оцінку "задовільно" за першу частину сезону. Оцінки "погано" бути не може, тому що ми піднялися у турнірній таблиці на п'яте місце з кінця з тими самими гравцями, які були у команді у вересні.

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Є невдоволення від деяких матчів. Навіть із Динамо та Шахтарем ми могли брати очки. Так, за підсумковими 1:4 та 1:6 так не скажеш, але з того, як йшли ігри – ми не допрацювали.

Я був в Україні у двох різних точках – у Львові та Одесі. Всюди я бачив однакове ставлення до нас. Ми віддавалися на сто відсотків, і люди підтримували нас. Після повернення до Львова я не очікував навіть такого теплого прийому з боку керівництва, персоналу та вболівальників. Навіть фанати Карпат підтримували", – сказав Дулуб в ефірі ТК Футбол.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ