"Головною метою зборів став перегляд великої кількості потенційних новачків і награвання нашої моделі гри. Ми стали сильнішими як команда. Новачки виправдовують покладені на них надії.

Львів підпише захисника африканської збірної, – ЗМІ

Ми шукаємо нових гравців і не відмовимося від кваліфікованих футболістів на всі позиції. Але перш за все, це опорна зона і зона атаки", – сказав Дулуб в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, Львів вже встиг підписати низку новачків і, наразі, залишається рекордсменом за кількістю нових футболістів. Контракти з "містянами" підписали: голкіпери Олександр Рибка та Валерій Юрчук, захисники Олексій Дитятьєв, Денис Кузик та Ігор Габріел, півзахисник Ахмед Алібеков, Ярослав Богунов і Олександр Бєляєв та форвард Адерінсола Есеола.

Перед стартом другої частини сезону УПЛ Львів йде у турнірній таблиці останнім, маючи у своєму активі лише 9 очок.

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