Львів хотів підписати форварда Динамо, який феєрить під час благодійного турне
Головний тренер львів'ян Олег Дулуб зізнався, що взимку клуб цікавився нападником киян Владиславом Ванатом.
"При Луческу зробили колосальний стрибок молоді хлопці, у тому числі й ті, які першу частину сезону грали у в СК Дніпро-1 – Влад Дубінчак та Микита Кравченко.
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Також відзначу Ваната, який роззабивався у благодійних матчах. Ми, до речі, хотіли взяти його в оренду у Львів узимку, коли стало відомо, що Чорноморець на нього не розраховує. Наше керівництво виходило на зв'язок із Динамо, але нам сказали, що він поїде на збір із командою Луческу", – цитує Дулуба FanDay.
У першій частині сезону УПЛ Владислав Ванат провів за одеситів 18 матчів, у яких відзначився трьома голами й асистом. Під час благодійного турне киян 20-річний нападник запам'ятався дублями у ворота Борусії Дортмунд та Динамо Загреб.
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