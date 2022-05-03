"При Луческу зробили колосальний стрибок молоді хлопці, у тому числі й ті, які першу частину сезону грали у в СК Дніпро-1 – Влад Дубінчак та Микита Кравченко.

Ванат присвятив свої голи ЗСУ – форвард Динамо оформив дублі у ворота Борусії Д та загребського Динамо

Також відзначу Ваната, який роззабивався у благодійних матчах. Ми, до речі, хотіли взяти його в оренду у Львів узимку, коли стало відомо, що Чорноморець на нього не розраховує. Наше керівництво виходило на зв'язок із Динамо, але нам сказали, що він поїде на збір із командою Луческу", – цитує Дулуба FanDay.

У першій частині сезону УПЛ Владислав Ванат провів за одеситів 18 матчів, у яких відзначився трьома голами й асистом. Під час благодійного турне киян 20-річний нападник запам'ятався дублями у ворота Борусії Дортмунд та Динамо Загреб.

СуперПіппо по-київськи, або Чому Владислав Ванат – майбутнє Динамо